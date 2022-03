Marano senz’acqua, i cittadini scendono in piazza: “Siamo stati abbandonati”

Protesta questa mattina all’esterno del Comune di Marano dopo i gravi disagi per l’assenza d’acqua in alcuni quartieri di Marano. Ad aggiornare la situazione è Stefania Fanelli, ex consigliera comunale, tra le promotrici del sit in: “Hanno individuato la ditta e stamani si procede con l’affidamento dei lavori (contano entro 5 giorni la riparazione). Stanno per essere pubblicati dei manifesti in cui sarà specificato l’ubicazione delle autobotti (IN PERIFERIA E AL CENTRO) e gli aggiornamenti successivi. Ho sottolineato, a nome dei cittadini l’esigenza dell’impiego della Protezione civile regionale per le persone anziane , disabili. La lotta almeno ha prodotto un risultato. Grazie a quelle poche, pochissime persone che non si limitano a lamentarsi sui social”.

L’impianto fuori uso a causa di “atti dolosi”

Le istituzioni informano :”Si comunica alla cittadinanza che a seguito di atti dolosi, posti in essere da soggetti al momento non identificati presso l’impianto di sollevamento idrico, il servizio risulterà interrotto“. A quanto pare, nel corso della notte, soggetti non identificati avrebbero manomesso l’impianto di sollevamento idrico C2. Canali non ufficiali parlano di un furto di cavi in rame e di una pompa. Tutto materiale strettamente necessario al funzionamento dell’impianto di erogazione dell’acqua. In più, i delinquenti avrebbero anche manomesso l’impianto elettrico.

Una problematica frequente

Una problematica, quella dell’interruzione del servizio d’erogazione dell’acqua, che si ripete fin troppo spesso nella zona di Marano. Nemmeno un mese fa circa 40 famiglie erano rimaste senz’acqua per giorni, vivendo un grandissimo disagio. L’area interessata, infatti, oltre ad essere abitata da diverse famiglie con bimbi piccolissimi, ospitava anche diversi nuclei familiari positivi al Covid. Persone che, quindi, essendo relegate in quarantena non potevano nemmeno “appoggiarsi” a casa di amici o parenti per sopperire al disservizio.