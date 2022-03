Giugliano in lacrime per Valentina, la 22enne non ce l’ha fatta: stamattina i funerali

Non ce l’ha fatta Valentina Tramonto, la 22enne di Giugliano che in passato era stata affetta da un tumore al cervello e la cui storia aveva scosso tutta la comunità. Nel 2019 la famiglia lanciò una raccolta fondi per permette alla giovane di volare in Germania e sottoporsi ad un delicatissimo intervento. Venne creata una pagina Facebook ‘Uniamoci per Valentina’ con l’obiettivo di raccogliere la somma di 100mila euro, necessari per l’operazione e le cure alle quali Valentina doveva essere sottoposta.

Tutto era cominciato con quello che pareva essere un banale mal di testa ma che, purtroppo, dopo il ricovero in ospedale e i successivi accertamenti, si rivelò essere qualcosa di ben più grave. Da quel momento per la giovane cominiciò una vera e propria battaglia. I funerali si terranno quest’oggi, 21 marzo. Valentina lascia i due genitori ed una sorella.

La raccolta fondi nel 2019

Nel 2019 ci fu una vera e propria gara di solidarietà che coinvolse l’intera comunità giuglianese e non solo. L’obiettivo era quello di permettere a Valentina di partire per la Germania ed essere sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico. In seguito alla biopsia, emerse infatti una terribile diagnosi: un glioblastoma multiforme di grado 4 al cervello.