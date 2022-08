[Video]. Corrida finisce in tragedia, toro con le corna infuocate uccide 24enne

Un toro con le corna infuocate ha colpito e ferito a morte un giovane di 24 anni a Valencia. Il fatto è accaduto durante lo spettacolo del ‘toro embolado’, lo spettacolo popolare che avviene in alcune città della Spagna, in Catalogna e nella Comunità Valenzana, una versione minore della corrida de toros.

In questo tipo di manifestazione l’animale viene spaventato attraverso il fissaggio di un asse di legno sulle corna ai cui estremi sono installate delle torce che vengono incendiate.

Coperto di fango per evitare che il suo corpo prenda fuoco, l’animale viene liberato nella zona della città o del villaggio nella quale viene organizzato lo spettacolo del “toro embolado” che prosegue con la fuga dell’animale che cerca di liberarsi dall’asse e dalle torce infuocate legate alle corna.Nell’episodio avvenuto domenica scorsa nella cittadina di Vallada dove si celebrano ogni anno per una settimana le festività in onore di San Bartomeu, il 24enne Adrian Martinez Fernandez è stato centrato dalla corsa impazzita del toro con le corna infuocate e buttato a terra.

Il giovane è stato trasportato in ospedale senza ferite evidenti sul corpo, ma è morto a causa della rottura della milza e di altri organi.

http://