[Video]. Emma Marrone si sfoga dopo la morte del papà: “Dette tante bugie e speculazioni, fate un gesto d’amore”

“Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”. Con questo breve messaggio Emma Marrone ringrazia amici, fan e colleghi che ieri le si sono stretti attorno alla notizia della morte del papà Rosario, a 66 anni.

La cantante, lontana per motivi di lavoro al momento della morte del genitore, aveva postato un messaggio di addio su Instagram: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Recentemente, all’Arena di Verona, Rosario, infermiere e musicista autodidatta, aveva accompagnato alla chitarra Emma per il brano Amami e lei lo aveva ringraziato chiamandolo: “Il mio supereroe”.

Ad annunciare la morte di Rosario Marrone era stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove viveva, con un post su Facebook: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

Emma ha condiviso un Reel su Instagram in cui si mostra al naturale, non preoccupandosi dei commenti, perchè l’unica cosa importante è quello che ha da dire. Il video comincia ed Emma coglie l’opportunità per ringraziare tutti colore che in un momento così tragico si sono stretti al suo dolore: «Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi». Poi commenta tutte le sgradevoli speculazioni fatte in questi giorni dai vari utenti nei social: «Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini». Ringrazio tutti i medici che lo hanno assistito. Anzi invito tutti a donare il midollo osseo per salvare vite””