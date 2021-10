È allarme criminalità a Giugliano. Due rapine in 14 giorni subite dal supermercato Decò in via Casacelle a Giugliano. Ad agire venerdì 3 giovani ragazzi con tute nere e pistole.

Arma in pugno hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e minacciato i cassieri di consegnare immediatamente il contante. Terrore anche tra i clienti presenti all’interno del supermercato. Il raid è stato fulmineo. I malviventi hanno arraffato i soldi che c’erano in cassa e sono scappati via. Ancora da quantificare il bottino. I titolari dell’attività commerciale sono esasperati: “È la seconda volta che ci portano via l’incasso, così non si può andare avanti. Servono più controlli”.

Giugliano. Terrore al Lidl di Casacelle, ma l’assalto dei malviventi non riesce [ARTICOLO 28 OTTOBRE 2021]

Assalto tentato da Lidl a Casacelle poco dopo le 14:30. Ad agire probabilmente due malviventi col volto coperto. Minacciando di avere un’arma hanno fatto irruzione nell’ipermercato. In quel momento c’era alla cassa una sola persona. Il dipendente di Lidl, appena ha visto il malvivente, è scappato attirando anche l’attenzione degli altri colleghi.

A quel punto si è creata confusione, i malviventi sono scappati a mani vuote. Sul posto dopo pochi minuti i militari dell’Arma della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini del caso. Saranno acquisite le telecamere di videosorveglianza di Lidl per risalire al veicolo con cui i due malviventi sono giunti sul posto. Particolarmente scosso il cassiere che si è visto puntare l’arma ma per fortuna sta bene.