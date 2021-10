Si sono svolti questa mattina i funerali di Antonio Natale a Caivano, il giovane del Parco Verde trovato senza vita alcune settimane dopo la sua scomparsa. La salma è stata portata questa mattina in gran segreto presso il cimitero cittadino. Come si legge su Il Giornale di Caivano, che ha pubblicato anche una diretta (clicca qui per vederla), a dare una breve ma sentita benedizione è stato Don Maurizio Patriciello. Il tutto è avvenuto nella sala mortuaria con i parenti più stretti.

All’esterno del cimitero sono state tante le persone che invece hanno voluto salutare un’ultima volta Antonio Natale. A far da cornice al sentito momento striscioni e palloncini azzurri. La decisione di vietare il trasporto pubblico è stata presa dal questore di Napoli, Alessandro Giuliano, a tutela di esigenze di ordine pubblico.