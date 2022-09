[VIDEO]. “In questa casa ci sono due finocchi”, bufera su Ginevra Lamborghini al GF Vip

Bufera su Ginevra Lamborghini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La ricca ereditiera, dopo aver fatto parlare di sè per una diatriba in corso con la sorella Elettra, si è lasciata andare ad un commento che ha suscitato diverse polemiche tra il pubblico a casa.

Tutto è cominciato quando Attilio Romita ha raccontato che è suo solito mangiare un po’ di verdura prima di cena per non arrivare troppo affamato a tavola: “Io adoro, prima di cena, mangiare un po’ di crudités, perché così lo stomaco si dilata e non mi avvicino alla tavola affamato. E non riesco mai a trovare i finocchi” ha detto il giornalista; a quel punto Ginevra Lamborghini ha commentato: “In questa casa un paio ce ne sono”.

La frase della giovane concorrente non ha lasciato perplessi i presenti, che come si evince dal video della diretta pare non ne abbiano dato una connotazione omofoba. Anzi, sono scoppiati in grasse risate non appena Romita ha chiesto se si potevano comprare almeno “una 20 di kg di finocchi”.