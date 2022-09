Gf Vip, svelato il motivo della lite tra le sorelle Lamborghini: “Le ha lanciato la cacca”

È cominciato da poco più di una settimana il Grande Fratello Vip e il pubblico si interroga sul motivo del litigio tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Era stata proprio quest’ultima a svelare i rapporti tesi con la sorella prima di varcare la porta della casa più spiata d’Italia. Ma è stato l’ingresso di Giaele De Donà a rendere noti i motivi della freddezza. Parlando con Sara Manfuso ed Eleonora Ferruzzi, l’influencer ha spiegato i motivi celati dietro la decisione di Elettra di chiudere il rapporto con la sorella: “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”.

Ha quindi aggiunto che Ginevra sarebbe invidiosa del successo raggiunto da Elettra come cantante: “Ginevra si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità!”.

Ginevra Lamborghini: “La mia porta è sempre aperta per Elettra”

Sempre durante le discussioni all’interno della Casa, Ginevra ha fatto sapere di essere disponibile a recuperare il rapporto con la sorella Elettra, nonostante la diffida. La decisione di allontanarsi, infatti, sarebbe unilaterale: “La mia porta rimane sempre aperta, sempre, le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato e torbido. Ma questo perché ero accecata dalla rabbia, sentirmi esclusa mi ha molto ferita. Ma per questo le chiedo scusa”. Secondo Ginevra, tuttavia, sarebbe stata Elettra ad avere paura di essere messa in ombra dalla sorella: “Perché lei ha chiuso con me? La punta dell’iceberg potrebbe essere che forse c’è stata una paura di essere prevaricata o oscurata da me. Questo perché anche io mi sono messa a cantare come lei. Ma non credo sia così. Poi magari potremmo farle insieme certe cose. Anche se mi deve mandare a quel paese, Elettra ti prego dimmi qualcosa”.