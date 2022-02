Video su TikTok, parla la famiglia Felli: “Prendiamo le distanze dai filmati”

La famiglia di Antonio Felli chiarisce cosa è accaduto dopo che il padre di Gianluca Coppola ha denunciato la comparsa su TikTok di video di celebrazione per il ragazzo imputato per l’omicidio del figlio. Attraverso il legale Dario Carmine Procentese fanno sapere che: “Dopo aver appreso da numerose testate giornalistiche che sul noto social tiktok sono stati pubblicati diversi video celebrativi di Antonio Felli, accusato dell’omicidio di Gianluca Coppola, avvenuto lo scorso 8 aprile a Casoria e per il quale si celebrerà la prima udienza dibattimentale dinanzi alla I sezione della Corte di Assise di Napoli, i familiari di Felli – additati come probabili responsabili della diffusione di tali video (tramite account fasulli) – hanno prontamente contattato lo scrivente affinché si rappresentasse che la famiglia Felli intende prendere le distanze da tali riprovevoli condotte e al contempo si intraprendano tutte le azioni legali nei confronti dei responsabili della creazione e diffusione dei video e di tutti coloro che hanno commentato e condiviso tali contenuti”.

L’avvocato, inoltre, rappresenta “il desiderio dalla famiglia dell’imputato alla discrezione e riservatezza e censura l’esasperazione mediatica, alimentata sulla drammatica vicenda, potendo questa incidere negativamente sulla serenità di giudizio di un processo oggettivamente complesso ma soprattutto finisce per vanificare il contegno processuale tenuto dal Felli, il quale dapprima ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e poi ha fornito un utile contributo nel corso delle indagini – consentendo alla Direzione Distrettuale Antimafia di rinvenire l’arma del crimine – mostrando profondo rimorso per il gesto compiuto”.