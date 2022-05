“Che ci fai qui?”, sorvegliato speciale di Napoli arrestato dai carabinieri a Giugliano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato in flagranza di reato Vincenzo Fabbricini, 24enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari in via Lago Patria mentre stava cercando di raggiungere, a bordo di una auto a noleggio, la citta di Pozzuoli in palese violazione delle prescrizioni da cui era gravato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio ed è stato anche denunciato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Fabbricini fu arrestato nel 2018 insieme ad altre 3 persone dopo un servizio di osservazione su una “piazza di spaccio” nei pressi del cosiddetto “Chalet Bakù” – “lotto T-A” in via Federico Fellini, zona sotto influenza del sodalizio criminale. I militari dell’Arma fecero irruzione all’interno di una abitazione al 7° piano, sorprendendo i 4 intenti alla preparazione e al confezionamento di droga.