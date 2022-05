Si nascondeva in una nicchia nel muro, arrestata latitante di Napoli. I carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia di Pistoia hanno seguito, per quasi un anno, ogni traccia e possibile indizio utile a localizzare una 56enne, originaria di Ercolano ma residente ormai da anni in Toscana. Nel giugno del 2021 venne colpita da un provvedimento di carcerazione per pene legate a reati contro il patrimonio e nell’ambito degli stupefacenti. Con la sua fuga in Toscana si era resa irreperibile, sottraendosi alla giustizia e facendo perdere le proprie tracce.

In 11 mesi di indagini, coordinate dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Firenze, i militari hanno indagato su parenti, amici, ascoltato decine e decine di conversazioni telefoniche. I familiari, infatti, non parlavano mai di lei e, anche quando la contattavano: la donna non veniva mai chiamata per nome e le telefonate erano sempre brevissime e criptiche.

LATITANTE BECCATA GRAZIE AL TELEFONO

I carabinieri hanno analizzato ogni minimo elemento, ogni sottile incongruenza nelle telefonante e nei movimenti dei familiari. Mettendo a sistema i dati raccolti emergeva sempre più chiaramente che la città scelta per la latitanza era Pistoia.

Nella notte di mercoledì i militari raggiungevano l’abitazione della donna, che circondavano con militari ad ogni lato per evitare ulteriori tentativi di fuga. A quel punto, i militari del Nucleo operativo e radiomobile bussavano alla porta dell’abitazione dove la donna si stava nascondendo ormai da diversi mesi.

UNA NICCHIA NEL MURO

All’interno apparentemente solo il compagno della pregiudicata, che fingendosi ignaro di tutto invita i militari a entrare: non poteva sapere che grazie alle intercettazioni, i carabinieri già sapevano dell’esistenza di una nicchia, una piccola rientranza nel muro dove la donna si nascondeva ogni volta avesse il sospetto di controlli imminenti o per nascondersi alla vista di chi non doveva sapere. E proprio li, nella nicchia occultata alla vista da un armadio, i militari trovavano la 56enne, che a quel punto non opponeva alcuna resistenza, consegnandosi ai carabinieri.

La 56enne, originaria di Ercolano, era risultata anche parte di un’organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con connessioni e contatti con la criminalità organizzata casertana. Quindi l’arrestata veniva accompagnata alla casa circondariale di Sollicciano: dovrà scontare una pena di 7 anni e 11 mesi, nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.