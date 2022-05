Macellaio di Casandrino col ‘pezzotto’ sul contatore, in 4 anni ha rubato 30mila euro di corrente

I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per furto di energia elettrica un macellaio 58enne di Casandrino.

I militari, insieme a personale della società di distribuzione di energia, hanno accertato che l’uomo era riuscito a ridurre i consumi di energia dal 2018 per un danno economico di circa 30mila euro. L’esercizio commerciale nel centro di Casandrino aveva un allaccio abusivo collegato direttamente al contatore elettrico. L’uomo, in attesa di giudizio, è agli arresti domiciliari.

Come funziona il pezzotto sul contatore dell’Enel e come viene scoperto

Anni fa il modo più diffuso per rallentare il contatore della luce era quello della calamita: una volta posizionata, alterava le misurazioni facendo risparmiare (illecitamente, s’intende) un buon 60/70% sulla bolletta della luce. Oggi quel sistema, tanto casereccio quanto efficace, è ormai superato: si può usare ancora soltanto sugli impianti più vecchi, quelli non ancora sostituiti. Per i nuovi sono stati escogitati altri stratagemmi, che consentono ugualmente un notevole risparmio che però, sempre più spesso, si trasforma in una denuncia (o un arresto) per furto aggravato: per quanto ingegnoso l’espediente, la variazione dei consumi viene sempre rilevata dal fornitore.

Il sistema della calamita era quello più utilizzato, anche perché facile da nascondere nel caso di un controllo. O, almeno, era ritenuto tale da chi lo usava: in realtà anche togliendo la calamita serviva qualche minuto perché la registrazione dei consumi tornasse normale, quindi era semplice per gli incaricati appurare che c’era stata una manomissione. Con i nuovi contatori, quelli installati già da diversi anni, non è possibile più usare il magnete: l’apparecchio rileva le variazioni elettromagnetiche e va in blocco automaticamente.