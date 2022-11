Qualiano e Giugliano in lutto, Vincenzo muore a 32 anni: “Un ragazzo straordinario”

Qualiano in lutto per la scomparsa di Vincenzo Pirozzi. Il giovane, di 32 anni, era amato e ben voluto da tutti, come testimoniano le centinaia di messaggi apparsi sui social in poche ore. Diplomatosi al De Carlo di Giugliano, qualche anno fa si era trasferito a Londra.

“Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Pirozzi per la prematura scomparsa di Vincenzo. Un giovane ragazzo straordinario voluto bene da tutti. Una bellissima persona che amava la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava. Le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve” il messaggio della pagina Facebook La Voce Di Qualiano.

“Non ci posso credere, sono rimasta senza fiato. Un pugno allo stomaco, cosa hai combinato. Facevi una festa ogni volta che mi vedevi, ti ricorderò per sempre. Un amicone. Rip fratello” si legge sulla sua bacheca social. E ancora: “Bro cosa hai combinato, mi hai spezzato il cuore. Vincenzo Pirozzi sei sempre nel mio cuore…. R.I.P. fratello”.