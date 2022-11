Casavatore. Quasi 2 kg di droga nascosti nel bagno del loro bar, arrestati padre e figlio

In manette padre e figlio dopo che l’Arma ha scoperto hashish e marijuana nella loro attività. I carabinieri della stazione di Casavatore insieme a quelli del reggimento Campania hanno arrestato per spaccio di droga Pasquale e Luigi Giansante, di 36 e 59 anni. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono di Secondigliano.

I militari stanno percorrendo via Giacinto Gigante e notano delle persone davanti a un bar. Inizia il controllo e nelle tasche di tre uomini vengono rinvenute e sequestrate delle dosi di hashish. La perquisizione si allarga all’attività commerciale e lì i carabinieri trovano un chilo e settecento grammi di hashish. La droga era nel bagno e, durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati anche otto grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di 190 euro verosimilmente provento illecito.

Scattate le manette per i due titolari, che sono padre e figlio, l’intera attività è stata sequestrata. Accertamenti in corso sui cellulari sequestrati ai due. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

Durante altri controlli effettuati nella stessa strada del bar, sono stati scoperti dei nascondigli nelle cassette della corrente dove i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 27 dosi di cocaina e 43 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 65 grammi.