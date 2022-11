Virale sui social il ‘bacio rivoluzionario’ in Iran di due giovani, è l’immagine simbolo delle proteste

La foto di una giovane coppia che si bacia nel mezzo del traffico e del caos in Iran diventa subito virale. Lo scatto è già diventato il simbolo della rivoluzione nel Paese dove anche un bacio in pubblico è contro la morale ed è proibito.

Un bacio proibito nella notte di Shiraz

Un ragazzo e una ragazza, mano nella mano, in mezzo a una strada trafficata. Lei, senza velo, lo tiene per mano. È la foto del bacio proibito nella notte di Shiraz, in un Paese, dove un gesto così semplice può costare l’arresto. La foto diventa subito simbolo delle manifestazioni che stanno affollando l’Iran ormai da questo settembre.

La foto appare sul profilo Twitter di Siavash Ardalan, giornalista della BBC. Un utente anonimo è l’autore dello scatto. Risale a martedì notte a Shiraz, lungo il viale Moali Abad, dove erano in corso nuove manifestazioni per l’anniversario del Bloody Aban, come lo chiamano gli iraniani. Il “novembre di sangue” del 2019 quando centinaia di persone furono uccise durante un’ondata di proteste per l’aumento del prezzo del carburante.

Il “bacio di Shiraz” racconta la voglia di libertà dei giovani iraniani, principali protagonisti delle proteste contro il governo di Teheran per la morte di Mahsa Amini. Un modo per “celebrare la vita”, scrive qualcuno su Twitter, mentre in Iran continua la repressione e si muore per per chiedere libertà e diritti.

Continuano incessantemente le proteste in Iran

L’Iran entra ormai nel terzo mese di protesta. La morte di Mahsa Amini, la 22enne curda arrestata e poi uccisa in quanto non indossava correttamente il velo, ha causato in tutto l’Iran una forte ondata di proteste. Nessuno, infatti, ha creduto alla versione dell’organizzazione forense iraniana secondo la quale Mahsa sarebbe morta a causa di una malattia al cervello e non per le percosse della polizia. Sale, infatti, addirittura a cinque il totale delle condanne alla pena capitale emesse in tre giorni dalla magistratura di Teheran nei confronti dei manifestanti.