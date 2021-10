Virus RSV, oltre 40 bimbi al Santobono di Napoli: è lo stesso della figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Sono circa quaranta i pazienti che, al momento, si trovano nell’ospedale pediatrico a Napoli: di questi, il 10%, è in terapia intensiva. In condizioni più critiche ci sono i neonati visto che tanto più bassa è l’età tanto più è importante la sintomatologia e più bisogna stare attenti. A Fanpage.it il dottor Vincenzo Topo fa chiarezza sul virus Rsv – quello che, per intenderci, ha colpito anche la figlia di Fedez e Chiara Ferragni – che sta colpendo bambini al di sotto dei 18 mesi. Per essere precisi, i problemi riguardano le vie respiratorie. Il medico, inoltre, ha spiegato che il virus colpisce in genere dopo Natale, tra fine dicembre ed inizio gennaio: resta da capire, dunque, soltanto il perché della variazione sulla tempistica.

Il virus sinciziale è salito agli onori delle cronache di recente per una storia su Instagram di Fedez. Il rapper ha parlato proprio del virus Rsv, lasciando quindi intendere qual è il problema di salute che avrebbe colpito la figlia nata dal matrimonio con Chiara Ferragni. Successivamente Chiara Ferragni ha pubblicato un breve post nelle Instagram Stories. Ha fatto sapere che la bambina sta migliorando.

«Ha un virus, è stanca ma sta bene», le condizioni di salute di Vittoria spiegate da Chiara Ferragni e Fedez [Articolo del 25 ottobre 2021]

Fedez e Chiara Ferragni, la piccola Vittoria di nuovo in ospedale. «Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi, quello sinciziale. Nulla di grave, è stanca ma sta bene».

Fedez nelle sue stories su Instagram, ha scritto queste parole per avvisare del ricovero della secondogenita Vittoria. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano già portato la piccola in ospedale la notte scorsa a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo al pubblico sempre via social.