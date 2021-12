Prezzi record per il cenone di Capodanno a Napoli, vongole a 50 euro al kg. Tra i 45 ed i 50 euro al chilo la quotazione nelle pescherie affollate fino all’ultimo dalle tante casalinghe e avventori. Infatti molti hanno preferito i più economici lupini che sono stati venduti a 10 euro al chilo. Per il resto si oscilla tra i 20 euro dei polipi ed i 25-30 del capitone. Tra i più venduti anche spigole, orate, calamari. Il rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno è stato giustificato da diversi esercenti con l’aumento delle materie prime, come l’energia.

SPAGHETTI CON LE VONGOLE, LA TRADIZIONE A NAPOLI

Spaghetti, linguine e paccheri sono abbinati benissimo a frutti di mare e pesce. Di qui i piatti tipici da pranzi importanti nei giorni di natalizie e nei matrimoni. Gli spaghetti alle vongole o ai frutti di mare. I paccheri con la zuppa di pesce, con scorfani, cuocci, tracine ed altre specie ittiche

La pasta con i calamari cotti con una spruzzata di vino bianco. Esistono moltissime altre varianti, ad esempio gli spaghetti con il sugo in bianco del merluzzo. La cucina povera a base di legumi si può abbinare ai frutti di mare, così da avere, ad esempio, pasta e fagioli con le cozze, o varianti più moderne come zucchine e vongole o cozze, che però finiscono per perdere ogni connotazione tradizionale.