Cenone e Veglione ‘sicuro’ a Napoli, assalto alle farmacie per il tampone

In queste ore si può assistere alla scena è anomala per la vigilia di Capodanno fuori le farmacie di Napoli e provincia. Infatti le file si sono formate non solo davanti a pescherie e negozi alimentari ma anche, come accade da alcuni giorni, davanti alle farmacie ed ai drive in di Napoli e provincia. Anche due ore di attesa necessaria per sottoporsi al tampone.

Del resto il numero dei test nelle ultime ore è schizzato in avanti. Ieri sono stati quasi 116 mila in Campania ma si prevede un ulteriore aumento nei prossimi giorni. C’è chi è venuto a contatto con un positivo. Chi vuole sedersi in tranquillità a tavola con gli anziani della famiglia e chi deve partire per una vacanza per i prossimi giorni. Folla anche nei centri vaccinali, tra chi fa la terza dose e chi ha deciso di iniziare il percorso di vaccinazione.