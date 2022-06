Minacce di morte all’ex pornostar Waima, arrestato 35enne di Napoli

Arrestato lo stalker di Waima Vitullo che l’aveva costretta a fuggire dalla sua abitazione a Cinecittà per nascondersi in una casa protetta dopo l’ennesima minaccia di morte: “Vedo tutto buio. Appena metti piede fuori, io compaio davanti a te”. “Ti mando all’altro mondo insieme a quel morto di fame di tuo padre, tr****”.

Come riporta la Repubblica Marcello Schiattarella è finito in manette secondo le disposizione del gip che ha deciso per l’aggravvamento delle misure a suo carico. Il 35enne di Napoli era ossessionato dall’ex pornostar infatti ogni giorno, inviava centinaia messaggi e tante telefonate.

LA DENUNCIA DI WAIMA AL SUO EX

La denuncia della donna c’era stata davanti alla pm Daniela Cento, che raccolse la sua denuncia. L’aggravamento della misura cautelare secondo il gip del tribunale di Roma si è resa necessaria per tutelare l’incolumità di Vitullo. La donna è madre di un bambino di 11 anni. E’ stata minacciata di morte dal suo ex dopo una breve relazione iniziata nel maggio del 2021.

“Sono armato, ti uccido oggi – scriveva Schiattarella– se non mi rispondi sparo a tua madre appena si affaccia al balcone. Hai le ore contate, puttana di merda”. Vitullo ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, infatti, era stata costretta ad allontanarsi da suo figlio, affidato ai suoi genitori per preservarlo dalle minacce e dallo stato di ansia.

I RINGRAZIAMENTI DELLA DONNA

“Voglio ringraziare la polizia, i giudici, il mio avvocato e il centro anti-violenza”, ripete la Waima. “Waima finalmente è libera. Noi le siamo rimaste accanto in queste settimane di grande tensione. L’arresto di Schiattarella è un risultato per il quale ringrazio la magistratura e anche la stampa che ha seguito da vicino la storia della nostra assistita“, dice Bo Guerreschi, presidentessa di “bon’t worry”.

Waima è stata assistita dall’avvocata Licia D’Amico e dai poliziotti del distretto San Giovanni. “A loro il mio riconoscimento per non aver mai mollato”, dice l’attrice che finalmente può tornare a casa sua.