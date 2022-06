Qualiano, i ragazzi di Armonie in scena per Napoli

Da diversi anni ormai opera sul territorio il centro polifunzionale per disabili lievi, Armonie coordinato dalla Dottoressa Raffaella Passarelli. E lo spettacolo teatrale di fine anno è diventato un appuntamento da non perdere. Dopo due anni di pandemia gli attori del centro, con sede in Villaricca, non vedevano l’ora di tornare a calcare le tavole di legno del palco teatrale Giovanni Paolo II, presso la Parrocchia Maria Santissima Immacolata di Qualiano. E lo hanno fatto, il 9 giugno sera, nel migliore dei modi, portando in scena “Na pennellat ‘e Napule” scritto e diretto da Luisa De Pasquale.

Con la regia di Rosanna Buono ed Enza Bossa i talenti di Armonie hanno regalato alla sala gremita un’ora di risate e musica (con la sapiente direzione di Fabiola Capitelli). Da Luisa a Baldo passando per Emanuele, Anita, Angela, Masina, Giuseppina, Carmela, Ester, Nunzia, Carla, Margherita, Antonella, Pietro Massimo, Francesca e Francesco (perché ricordarli tutti è un dovere verso il loro straordinario talento artistico) hanno dimostrato che in fondo abbiamo tutti diverse abilità ma loro hanno di sicuro una marcia in più.

A rendere la serata ancor più piacevole l’estrazione a premi offerta dai tre sponsor: Wind Tre, Caffetteria Maione e Biancheria da Sogno. Appuntamento al prossimo anno, dunque con i ragazzi del Centro Armonie.