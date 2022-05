Dramma a Napoli, Walter trovato senza vita in casa: era il re della breakdance

Le esequie di Walter Natividade Fortes, conosciuto sui social come Afrolicius Biboy si terranno oggi 20 Maggio alle 15:30 alla chiesa di Montesanto. Il giovane artista napoletano di origine capoverdiana è morto prematuramente. Il cadavere è stato trovato nella sua abitazione, come riporta Napoli Fanpage, dalla polizia. Pare si tratti di un gesto estremo. Con la sua passione aveva contribuito a togliere dalla strada tantissimi giovani napoletani, come insegnante di breakdance nelle scuole del centro e delle periferie.

Tanti i commenti sui social: ” Svegliarsi con una notizia allucinante è inspiegabile…Sentire con le mie orecchie ciò che mi è stato detto, ancora peggio xchè nn ci credo… Non posso credere che tu Afrolicius Biboy , pieno di vita e voglia di vivere te ne sia andato così… No,nn ci credo, nn voglio crederci e nn ci crederò mai… Oggi è andata via con te una parte della mia vita, 25 anni di amicizia pura, leale, pulita ma soprattutto vera e piena di stima reciproca e rispetto,i momenti più belli della mia adolescenza li ho vissuti cn te e tutta la paranza di cui facevamo parte… Non puoi essertene andato così…Dio quanto fa male”.

“Fratello mio R.i.p Non ho parole. SEi stato prima migliore alunno Di Mio padre poi da 20 anni mio fratello, dopo Adi anche Tu Mi avevi promesso.di venire a vedere la Tua Caboverde… Walter Navidade Fortes Caboverdiano Napoletano C vediamo Dall’ altra parte Ora fai Ballare GLI Angeli. Afrolicius Biboy”

“Non c’è peso più grande nel gestire le parole per descrivere quanto è grande il vuoto che lasci. Un passato di battaglie insieme un percorso pieno di stelle fatto di esperienze e ricordi indelebili. Sei caduto e ti sei rialzato più di chiunque altro, ci hai insegnato a non arrenderci mai, sei stato luce e forza dove il buio regnava ed insieme abbiamo superato ostacoli inimmaginabili. Ogni grande artista ha lasciato un segno indelebile che sarà perpetuato per sempre … e tu lo hai fatto. Ieri, oggi e domani sempre con noi …BBOY AFRO DOUBLE B ROCKERS… 1982 – 2022”

Fortes, 39 anni, era rimasto coinvolto in un grave episodio di cronaca nel maggio del 2020, quando fu accoltellato in pieno giorno in piazza Bellini, nel centro di Napoli. Per quell’aggressione era finito in manette un 34enne, poi condannato in primo grado a 9 anni di reclusione per tentato omicidio (ridotti a 5 anni in appello, nel giugno 2021, anche in seguito all’ammissione delle responsabilità).