Raffaella Fico si confessa a Le Iene: “Con me sesso tutti i giorni, anche nel bagno del dentista”

Raffaella Fico è tornata in tv con il nuovo fidanzato Piero Neri. La coppia ha fatto delle confessioni bollenti a Le Iene. L’ex fiamma di Mario Balotelli senza freni ha ammesso: “Piero sa che voglio fare sesso tutti i giorni”. La passione tra i due, insieme da circa un anno, è alle stelle. La posizione preferita a letto? “Quella del cammello”, ha risposto Piero senza però svelare ulteriori dettagli. La Fico e il nuovo compagno hanno poi confidato di aver fatto l’amore, una volta, nel bagno del dentista, nel bel mezzo di una visita di controllo.

Cena romantica o sesso tutta la notte?

“Sesso tutta la notte” risponde sicura Raffaella Fico. Piero Neri aggiunge: “Si poteva fare anche la cena prima”. Quando avete fatto l’amore l’ultima volta? “Ieri sera” è la risposta entusiasta e rapida della coppia in coro. Quante volte lo fate a settimana? “Tutti i giorni” rispondono all’unisono.

Il posto più strano dove avete fatto l’amore?

“In casa… – dice Piero, salvo poi aggiungere imbarazzato – Dal dentista, questa è grossa, è grossissima”. Durata media del vostro rapporto sessuale? “Sei abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole…” confessa Piero davanti alla telecamera rivolgendosi alla compagna.

Chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico

Piero Neri ha 45 anni, 12 più di Raffaella Fico, ed è un imprenditore. Più precisamente è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno ed è legato all’ex concorrente del Grande Fratello Vip dall’estate 2021. Neri ha già conosciuto Pia, la figlia che la Fico ha avuto nove anni fa da Balotelli. In una recente intervista Raffaella ha assicurato che con Piero fa sul serio e i due hanno iniziato a parlare di matrimonio.

Raffaella risponde sicura poi sulla cosa che la eccita di più dell’altro: “Le spalle”. Lui tentenna, vorrebbe forse dire il lato b ma poi opta per le spalle. Sul posto più strano dove l’hanno fatto, risponde Piero: “Dal dentista”.

La coppia infine firma un contratto per le Iene per non fare più sesso con nessun altro per tutta la vita, anche se dovessero lasciarsi.