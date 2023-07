Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires, i media argentini: “Ha la leucemia”

I media argentini hanno diffuso una terribile notizia sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, a Wanda Nara sarebbe stata diagnosticata la leucemia. La conferma arriverebbe da altre tre fonti vicine alla moglie di Mauro Icardi, che mercoledì era stata ricoverata in ospedale per dei forti dolori addominali.

Il giornalista argentino, esperto in notizie di gossip ha rilanciato: “Faranno una puntura nel midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”. Il sito internet Gossipeame ha scritto sul proprio profilo social: “Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”. Le uniche dichiarazioni ufficiali, al momento, sono arrivate dal padre della soubrette. Andres Nara ha confermato che la figlia è tornata a casa dopo “esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava. Ora non è più ricoverata”.