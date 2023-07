Ragazzini entrano a scuola di notte per vandalizzarla: bloccato un 12enne a Giugliano

PUBBLICITÀ

Ieri notte, verso le 10, Carabinieri di Giugliano stavano percorrendo piazza Gramsci quando hanno notato alcuni movimenti all’interno dell’istituto scolastico 1° circolo didattico. I militari hanno scavalcato la recinzione perimetrale della scuola per entrare nel cortile dell’istituto. A quel punto diversi ragazzini sono sbucati dalle aule e sono fuggiti dalla porta anti-panico. I militari sono riusciti a bloccare solo uno di questi: ha 12 anni. Il bambino è stato affidato ai genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri visto che si è appurato come la notte precedente, all’interno dello stesso istituto scolastico, ignoti avevano “vandalizzato” alcune aule imbrattando le pareti con della vernice e svuotando alcuni estintori anti-incendio.