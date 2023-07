Si schianta con la bici elettrica nei Quartieri Spagnoli: 23enne grave al CTO

PUBBLICITÀ

Un 23enne napoletano, originario di Soccavo, si è schiantato contro un muro ai Quartieri Spagnoli mentre era in sella alla sua bici elettrica. Il giovane è rimasto vittima di un violento incidente stradale in via Pasquale Scura, all’incrocio con via San Liborio. L’impatto è stato violentissimo. La bicicletta si è distrutta, mentre il ragazzo è stato disarcionato e si è schiantato contro il muro. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia Locale di Napoli, reparto infortunistica stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano. Il 23enne ferito è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale CTO dei Colli Aminei, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella ad una bici elettrica modello Briatore 3 e stava scendendo per via Pasquale Scura, una stradina molto ripida che si trova nei Quartieri Spagnoli, che collega via Trinità delle Monache e Corso Vittorio Emanuele a via Toledo, passando per la Pignasecca. Il ciclista si trovava quasi alla fine del percorso, all’incrocio con via San Liborio, quando avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi non ancora chiari, e si sarebbe schiantato violentemente contro il muro. L’impatto è stato molto violento. Gli agenti della polizia locale che stanno indagando sull’accaduto hanno rinvenuto delle tracce ematiche sia sul muro che sulla bici. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 15.00 di ieri, venerdì 14 luglio 2023. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere per ricostruire la vicenda.

