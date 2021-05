Alcuni sviluppatori hanno individuato, all’interno di una versione beta di WhatsApp, un’opzione che si rivelerà comoda per chi ha tanti gruppi da cui non vuole uscire ma che vorrebbe nascondere. Secondo un rapporto di WABetaInfo, si tratta della possibilità di cliccare un pulsante per mantenere nascoste definitivamente le chat archiviate.

Un’opzione da attivare manualmente ma una sola volta per tutte: scelta la chat realmente archiviata, questa non tornerà in primo piano, nemmeno se un utente invia un nuovo messaggio dal gruppo.

Ad oggi infatti, seppur vi sia l’opportunità di disattivare notifiche sonore e visive (il numerino come badge) per certi gruppi, questi vengono nuovamente messi in primo piano quando uno degli iscritti scrive qualcosa o posta foto e video.

Whatsapp velocizza l’audio

Ma non è l’unica novità importata in questi giorni a Whatsapp. L’app di instant messaging ha introdotto un’opzione per velocizzare quegli interminabili messaggi vocali, ricevuti da amici o colleghi di lavoro.

La funzione si integra direttamente nella schermata della chat. Per prima cosa dobbiamo avviare l’ascolto dell’audio. A fianco del messaggio vocale vedremo un nuovo indicatore, che determina la velocità del messaggio stesso. La stessa velocità con cui è registrato (1x), leggermente più rapido (1,5x) o rapidissimo (2x).

Ricordiamo che i messaggi vocali di WhatsApp ti permettono di comunicare istantaneamente con i tuoi contatti o gruppi. Tutti i messaggi vocali scaricati automaticamente.