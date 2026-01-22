Yousuke Aikawa, il famoso samurai della Rai derubato di 15 katane a Napoli

PUBBLICITÀ

Un colpo clamoroso e difficile da credere: quindici katane, le tradizionali spade giapponesi, sono state rubate nei pressi della stazione di Napoli Centrale. A farne le spese è Yousuke Aikawa, samurai da generazioni e personaggio noto al pubblico televisivo italiano grazie alle sue esibizioni su Rai 1, nel programma L’Acchiappa Talenti condotto da Milly Carlucci, e su Rai 2 nel game show Freeze con Nicola Savino.

Yousuke ha un legame profondo con Napoli e da tempo ha scelto di lasciare il Giappone per vivere in Campania, stabilendosi a Vico Equense. Proprio questo amore per il territorio rende l’episodio ancora più amaro.

PUBBLICITÀ

La disavventura è avvenuta l’altra sera, al rientro da un viaggio nel Paese del Sol Levante. Dopo essere atterrato a Roma, il samurai ha raggiunto Napoli con un treno Frecciarossa. Una volta arrivato in stazione, però, lo attendeva un “ben tornato” tutt’altro che piacevole.

Il racconto del protagonista

«Era quasi mezzanotte quando sono arrivato a Napoli – racconta Yousuke. Era tardi, io ero stanco e pieno di bagagli, per questo motivo ho deciso di fermarmi a dormire in un albergo vicino alla stazione per poi ripartire il giorno dopo in direzione di Vico Equense. Ma in hotel il check-in doveva essere fatto entro mezzanotte e così in tutta fretta ho iniziato a trasportare poco alla volta le mie tante valigie dal parcheggio della stazione alla struttura difronte».

In quei concitati momenti è successo l’impensabile. Tra i numerosi bagagli c’era anche una scatola contenente le preziose katane artigianali, strumenti fondamentali per il suo lavoro e le sue esibizioni. Lasciate incustodite solo per pochi minuti, sono sparite nel nulla.

«Ho lasciato la scatola con le spade accanto al bar solo per pochi minuti ma in un attimo sono state rubate. Per me è un vero peccato perché erano parte del mio lavoro e delle mie esibizioni e il danno ricevuto è stato grande. Sono certo che i ladri siano scappati con un’auto perché le katane erano troppo pesanti per essere trasportate a mano o su uno scooter e sicuramente le telecamere di videosorveglianza del parcheggio li hanno ripresi».

Yousuke ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e ora confida che la diffusione della notizia possa aiutare a recuperare le spade. Si tratta infatti di oggetti rari e facilmente riconoscibili, che secondo lui saranno difficili da rivendere e quindi più semplici da individuare per le forze dell’ordine.