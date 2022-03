2 Marzo 2019, la cattura di Marco Di Lauro: fu preso dopo 13 anni di latitanza

Sabato 2 marzo 2019. una data che difficilmente sarà dimenticata a Napoli e nell’hinterland partenopeo. Una giornata dai due volti, quello pieno di lacrime per l’uccisione di una giovane mamma a Melito e quello raggiante delle Stato per l’arresto di Marco Di Lauro. Due anni fa la cattura di uno dei latitanti della camorra più ricercati d’Italia.

A due anni di distanza tanti retroscena sono stati svelati, a partire dalle dichiarazioni che fece subito dopo l’arresto quel Salvatore Tamburrino, braccio destro di Marco Di Lauro, finito in manette dopo aver ucciso la moglie Norina. Fu lui a rivelare il nascondiglio di F4, come anticipato da InterNapoli, poi confermato dalle indagini seguenti. Oggi Tamburrino è collaboratore di giustizia.

L’ultima ordinanza di custodia cautelare è quella per l’omicidio di Ciro Maisto avvenuto nella villa comunale di Secondigliano nel 2008. Con lui coinvolti nell’inchiesta altri 23 soggetti ritenuti affiliati al sistema di Cupa dell’Arco

Tra i grandi accusatori di Marco Di Lauro, raggiunto nei giorni scorsi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Ciro Maisto, c’è sempre lui. Salvatore Tamburrino, il superpentito che sta riempiendo pagine e pagine di verbali contro il suo ex clan. Anche sull’omicidio di ‘mellone’ fondamentali, per gli inquirenti, si sono rivelate le sue dichiarazioni. Per quell’omicidio sono in carcere Nunzio Talotti, Pasquale Spinelli e Gennaro Vizzaccaro, altri esponenti apicali del gruppo del Terzo Mondo.

La dissociazione dalla camorra