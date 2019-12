“A Capodanno obbligo di tenere i cani chiusi in casa” la rabbia degli animalisti contro l’ordinanza del Comune inesistente

In vista del Capodanno torna l’allerta per i botti. Sono preoccupati sopratutto coloro che hanno animali domestici, che sono i primi a soffrire i forti frastuoni provocati dai fuochi artificiali rumorosi. Proprio su questo fattore ha giocato la pagina Comune di Bugliano, ente inesistente in Toscana.

I gestori della pagina per spirito goliardico hanno pubblicato un’ordinanza fake: “A CAPODANNO OBBLIGO DI TENERE I CANI CHIUSI IN CASA. Purtroppo come ogni capodanno, i cani sono un problema a causa dei botti e petardi che i bambini e adulti fanno esplodere per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2020. Quest’anno tutti i proprietari di animali domestici saranno obbligati a tenere chiusi in casa e legati al guinzaglio i loro animali. Nel caso i cani diano fastidio con i latrati, verrà applicata un’ammenda di € 89,00 per disturbo della quiete pubblica”.

In tanti hanno scritto commenti rabbiosi sotto al post poichè non hanno verificato la falsità della pagina. Il Comune di Bugliano ha pubblicato un altra fake: “Dopo le reazione degli utenti di Facebook che hanno criticato l’ordinanza comunale del nostro amato sindaco, stamattina presto si è recato al canile municipale di Bugliano a regalare un piatto di cibo a Buck, l’unico cane ospite del canile gestito da 3 dipendenti comunali. Con questo gesto voglio dimostrare il mio affetto verso questi quadrupedi d’affezione. Inoltre, ho deciso di aumentare la spesa per il canile, da €2.200 al mese a € 2.500 a dimostrazione del mio impegno verso il benessere degli animali.”Il sindaco si è però detto contrario all’adozione di Buck: “Mi dispiace, ma sporca troppo.”