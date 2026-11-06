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Una consegna a domicilio, ma al posto di un pacco arriva un’automobile a casa Ronaldo. Georgina Rodriguez, moglie del campione portoghese, ha mostrato il momento in un reel su Instagram, accompagnandolo con la didascalia «Quando ti arriva a casa il delivery». Il video ha suscitato reazioni diverse: all’ironia di alcuni utenti si sono affiancate le critiche di altri, rivolte sia alle parole scelte dalla modella sia al suo entusiasmo.

“Quando ti arriva il delivery”, ma è l’ennesima auto in casa Ronaldo: polemiche per il video di Georgina

La pubblicazione è arrivata nel giorno in cui Cristiano Ronaldo ha annunciato l’addio alla Nazionale portoghese. Georgina, modella e influencer che conta 77,8 milioni di follower su Instagram, ha condiviso con il proprio pubblico le immagini dell’arrivo della vettura, destinata ad aggiungersi alle altre automobili possedute dal calciatore.

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All’inizio del filmato la si vede insieme a una delle figlie: le due escono da casa e si dirigono verso la consegna. Georgina sale subito sull’auto appena ricevuta e mostra alla telecamera la targa personalizzata.

Per alcuni utenti, quella mostrata da Georgina «non è la solita pizza». Altri hanno accostato la sua reazione a quella per acquisti ben diversi da un’automobile: «Come reagisco io quando mi arriva un pacco su Temu», ha scritto un utente sotto il video.

Un altro ha scelto un paragone con lo shopping di abbigliamento: «Il mio stesso entusiasmo davanti a vestiti presi su Shein». Tra le risposte al reel compare anche il commento di un’utente che ha scritto: «Un altro giorno dove mi sono svegliata e non faccio la vita di Georgina…».

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