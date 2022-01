A Giugliano apre ‘Ovèro Bistrot’, un nuovo luogo per socializzare senza dimenticare le tradizioni

Non solo drinkeria, non solo cibo ma un concept innovativo nell’area giuglianese che sicuramente farà tendenza senza però dimenticare la tradizione. Questo l’obiettivo di “Ovèro Bistrot”, il nuovo locale che sarà inaugurato a Giugliano in via San Francesco a Patria il prossimo 4 gennaio 2022. “Questo progetto – affermano gli ideatori e i titolari Tommaso e Nello Di Nardo – nasce dal nostro desiderio di dar vita ad un luogo ideale di cultura e innovazione che pero non si dimentichi delle origini e delle tradizioni della sua terra. L’idea è quella di dare alle persone un ambiente perfetto per bere, mangiare e soprattutto socializzare, abbiamo sempre creduto nel potere della condivisione e della conversazione. In particolare modo a tavola e, di conseguenza, abbiamo semplicemente pensato di regalarvi, il posto giusto per farlo”.

Sarà dunque un bistrot, dove sarà possibile andare in qualsiasi ora della giornata, per gustare un aperitivo, per un pasto ed anche per un dopocena. Ciò che non cambierà sarà la qualità del servizio e dei prodotti offerti, che saranno sempre di alta ristorazione grazie alla collaborazione con i più importanti marchi presenti nel settore food e drinkeria. Non resta che aspettare l’opening di “Ovèro Bistrot” per scoprire le tante sorprese. L’evento avrà luogo, nel pieno rispetto delle norme anticovid, il 4 gennaio 2022 a partire dalle ore 18.

Tel: 081 318 6669