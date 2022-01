Giugliano perde uno dei suoi figli, addio a Tobia Pianese: “Fai buon viaggio”

Giugliano in lacrime per la scomparsa di Tobia Pianese. Il giovane, molto conosciuto e amato in città, lottava purtroppo da tempo contro alcuni problemi di salute che l’avevano debilitato. Amici e familiari in queste ore lo raccontano come un ragazzo buono e sempre solare. Nonostante le difficoltà, Tobia non aveva mai perso il sorriso. In molti lo ricordano con affetto sui social, come Francesco: “Una parte bella della mia vita vissuta in simbiosi con te Tobia Pianese resterà sempre viva nel mio ricordo e soprattutto nel mio cuore! Buon viaggio Tobi”.