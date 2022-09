A tutta velocità sulla moto, scappa dopo aver investito un 69enne

Violento incidente stradale nella tarda serata di ieri a Scampia, quartiere nord di Napoli. Un uomo di 69 anni, secondo le prime ricostruzioni, è stato investito in via Monterosa da una moto di grossa cilindrata.

Il conducente della moto ha fatto perdere le sue tracce senza prestare soccorso

Il conducente del veicolo non si è fermato, ma si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 22,30. Hanno trasportato il ferito d’urgenza e in gravi condizioni all’Ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale, del reparto infortunistica stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano. Sono in corso le indagini per individuare il pirata della strada. Non si esclude che utilizzeranno anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.

La morte di Elvira Zriba non ha insegnato nulla

La vicenda è successa a distanza di appena una settimana dall’incidente in cui ha perso la vita Elvira Zriba, che a quanto pare non è stata da monito. A tutta velocità in via Caracciolo, il lungomare di Napoli, senza casco ed impennando con la moto. A farne le spese, appunto, la giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia. La vittima aveva soli 34 anni. Stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo che l’ha travolta. Il fatto è accaduto poco le 3.35. Hanno portato la donna all’ospedale “San Paolo” di Napoli ed è morta alcune ore dopo.

Secondo quanto riferito, in una nota, dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, il centauro sfrecciava a tutta velocità con una moto di grossa cilindrata, secondo alcuni testimoni a più di cento all’ora, e stava impennando: così avrebbe perso il controllo del mezzo, centrando la giovane che stava attraversando. Ipotesi che però è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Napoli. Andava così veloce che la sua corsa si è arrestata solo circa 500 metri dopo. Anche una ragazza che viaggiava in sella alla moto è rimasta ferita ma le sue condizioni, come quelle del conducente, non destano preoccupazioni.