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Un’ offerta di risarcimento di 25mila euro è stata fatta pervenire alla famiglia del ragazzino di 12 anni rimato vittima di abusi sessuali da parte di un commerciante di 47 anni a Casalnuovo di Napoli lo scorso 13 giugno.

Abusò di un 12enne a Casalnuovo, indagato offre 25mila euro alla famiglia della vittima

A rendere nota l’offerta è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del ragazzino che subì gli abusi nel retrobottega del negozio dove venne attirato con la scusa di effettuare una ricerca su internet con il computer.

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“Rispediamo al mittente la proposta dell’indagata fattaci pervenire attraverso il suo avvocato – fa sapere l’avvocato Petruzzi – che riteniamo assolutamente non congrua rispetto alle violenze subite. L’abbiamo contestato e abbiamo trattenuto la somma a titolo di acconto”.

Il 47enne autore delle violenze ha confessato l’accaduto, al termine di indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Nola, è stato rinchiuso in carcere. Secondo quanto emerso dalla relazione di una psicologa incaricata dagli inquirenti di eseguire degli accertamenti medici la vittima degli abusi è stata ritenuta dotata di “piena capacità cognitiva” e quindi il suo racconto è da considerarsi “pienamente attendibile”.