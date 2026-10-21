Accoltellarono 14 volte un ragazzo a Napoli, arrestati 4 giovanissimi

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Quattro giovani sono stati arrestati tra Napoli e Casoria poiché ritenuti coinvolti nell’accoltellamento di un 21enne, aggredito e colpito con ben 14 coltellate a Napoli, la sera dello scorso 19 settembre. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli, sotto il coordinamento della Dda di Napoli e della procura dei minorenni che contestano i reati di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Tra gli arrestati c’è anche un 16enne.

Sono legati alle famiglie Amirante-Brunetti-Sibillo-Giuliano

La vittima venne colpita in zone vitali del corpo, in particolare al torace, e gli autori del tentato omicidio sono tutti legati alle famiglie camorristiche Amirante, Brunetti, Sibillo e Giuliano, componenti della “paranza dei bambini”, che gestiscono gli affari illeciti tra Forcella, la Maddalena e via dei Tribunali.

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I quattro sono stati individuati attraverso l’analisi incrociata delle testimonianze, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e, anche dal controllo dei social dove i quattro, anche nei mesi precedenti all’aggressioni, avevano minacciato di morte la vittima e la sia famiglia. I maggiorenni sono stati portati nel carcere di Secondigliano mentre per il minorenne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.