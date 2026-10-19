Acerra, Smart distrutta dalle fiamme nella notte: non si esclude l’ipotesi dolosa

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Un’auto completamente distrutta dalle fiamme e un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti. È quanto accaduto nella notte ad Acerra, dove i carabinieri sono intervenuti in corso Italia 84 per il rogo di una Smart.

L’intervento dei militari della stazione di Acerra è scattato dopo la segnalazione dell’incendio. Le fiamme hanno avvolto la vettura, in uso a una donna di 41 anni del posto, distruggendola completamente.

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Fortunatamente non si registrano feriti.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incendio. Al momento non si esclude l’ipotesi dolosa, ma saranno gli accertamenti a stabilire l’eventuale origine del rogo.