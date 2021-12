Affittare casa a Napoli: dove cercare e quali zone convengono di più

Che sia per lavoro, per studio o per ragioni personali, affittare casa a Napoli richiede di fare una serie di considerazioni importanti a partire da quali zone si frequenteranno di più, come ci si sposterà, che budget si ha a disposizione. Nonostante il mercato immobiliare resti, anche considerando le sole locazioni, uno dei più interessanti a oggi in Italia e non manchino le occasioni per fare buoni affari, infatti, i prezzi degli affitti a Napoli sono in crescita e sta diventando sempre più difficile trovare immobile in affitto a lungo termine.

Dal centro al Vomero e all’hinterland, passando per i Quartieri Spagnoli: dove affittare casa a Napoli

In centro storico soprattutto: negli ultimi anni via dei Tribunali, Spaccanapoli e le zone immediatamente limitrofe sono diventate, infatti, il cuore turistico della città e hanno visto anche le case e l’edilizia più popolare trasformarsi in b&b e strutture ricettive. Per quanto comodo da raggiungere con metro e funicolari e ideale per gli studenti considerata la vicinanza con i principali atenei cittadini, insomma, il centro potrebbe essere diventato off limits, o quantomeno proibitivo nei prezzi, per chi sta cercando di affittare casa a Napoli. Meglio spostarsi verso i non molto lontani Quartieri Spagnoli: qui, lasciando solo in parte le rotte turistiche, non è difficile trovare buone occasioni di locazione e la zona continua a essere una delle meglio collegate e più centrali. Certo il target è giovanile e per lo più di studenti o giovani professionisti che non disdegnano la movida, a tratti un po’ caotica, della città.

Famiglie e acquirenti più in là con l’età potrebbero preferire zone più residenziali come Chiaia o il Vomero. Sono i quartieri dello shopping e degli studi professionali, dove affittare casa a Napoli vuol dire trovare in locazione appartamenti dalla metratura più ampia e con accessori come garage o posto macchina privati, naturalmente a un canone (spesso di molto) superiore. Qui non mancano i servizi né le opportunità di divertimento dopo l’orario lavorativo – entrambe le zone sono sede della movida cittadina – e le funicolari garantiscono buone possibilità di collegamento anche a chi si sposti con i mezzi pubblici.

Che la mobilità non sia un punto forte della città, del resto, non è un mistero: è anche per questo che affittare casa a Napoli in zone, pure molto prestigiose, come Posillipo, dove si trovano appartamenti con terrazzi panoramici ed esclusive ville con discese private al mare, potrebbe non essere la scelta migliore se non ci si può muovere con mezzi propri. Il discorso vale simile per case in affitto a Castellammare di Stabia, Portici o altri comuni dell’immediato hinterland napoletano. Qui i prezzi si abbassano e con lo stesso budget con cui si affitterebbe in città un piccolo appartamento non è raro trovare in locazione villette e altre soluzioni indipendenti che offrono, per altro, il vantaggio di meno caos e confusione e una vita più a dimensione di provincia. Nonostante i servizi fondamentali non manchino e ci siano mezzi che dovrebbero garantire il collegamento con il centro della città, il traffico e la grande quantità di pendolari non la rendono forse la scelta migliore per affittare casa a Napoli o, almeno, non la più pratica sotto il punto di vista degli spostamenti.