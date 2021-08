Una lite furiosa. Avvenuta alle Salicelle di Afragola. Una lite in famiglia che ha però reso necessario l’intervento di polizia e carabinieri. Quello che però sembrava un banale intervento si è tramutato in un arresto. A finire in manette il 31enne Gennaro Aristarco che, dopo aver notato fuori il pianerottolo della propria abitazione gli uomini in divisa, ha dato di matto iniziando a minacciarli.

«Se non mi arrestate vi tolgo la pistola dalla fondina e faccio un macello. Esco di casa e faccio un casino come l’altra sera fuori la caserma vostra, bucando nuovamente le ruote e distruggo le macchine e, a distanza di pochi minuti, urlando “ma per farmi arrestare vi devo togliere la pistola. devo scendere e fare qualche rapina devo rubare una macchina? ditemi cosa devo fare e lo faccio». A quel punto l’uomo ha tentato di sfilare la pistola d’ordinanza ad uno dei due carabinieri venendo poi bloccato. L’uomo è stato così arrestato perchè trovato in possesso di trentuno proiettili 7,65 parabellum senza denuncia.