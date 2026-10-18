Aggressione al Pellegrini, interviene il Prefetto: “Pronto soccorso sotto massima attenzione”

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«Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime la più ferma e assoluta condanna in relazione al grave episodio di aggressione, sia verbale che fisica, verificatosi la notte scorsa presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vecchio Pellegrini”del capoluogo partenopeo. L’ennesimo atto di violenza ha visto come vittima un infermiere in servizio, brutalmente preso di mira da una persona in attesa di ricevere una visita medica. L’aggressore è stato prontamente individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria, grazie al tempestivo e incisivo intervento del personale della Polizia di Stato, a cui va il ringraziamento per la prontezza operativa», la nota del Prefetto.

«Il Prefetto desidera anche manifestare la propria solidarietà e vicinanzaall’infermiere aggredito e a tutta la categoria degli operatori sanitari, quotidianamente in prima linea per garantire il diritto alla salute dei cittadini, spesso in condizioni di estrema pressione. Il Prefetto evidenzia che la tutela e la sicurezza dei Pronto Soccorso e dei presidi ospedalieri dell’intera area metropolitana sono oggetto di massima e costante attenzione da parte delle istituzioni. La problematica è stata già al centro di numerose e mirate riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargate anche ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e ai rappresentanti degli Ordini Professionali interessati, condividendo specifiche strategie operative e iniziative concrete sul territorio, già attive per tutelare l’incolumità del personale», spiega.

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Le misure

Tra le principali misure attuate vi sono:

Il potenziamento e l’estensione dei presidi fissi di Polizia all’interno dei principali ospedali e dei Pronto Soccorso maggiormente esposti, garantendo una presenza istituzionale rapida e con effetto deterrente.

L’integrazione e il rafforzamento dei servizi di vigilanza privata con guardie giurate, per assicurare un controllo capillare e continuativo delle aree di accesso e delle sale d’attesa.

L’installazione di collegamenti punto a punto per velocizzare le chiamate alle Forze dell’ordine in caso di emergenza e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, collegati direttamente con le sale operative di Polizia e Carabinieri per consentire un monitoraggio in tempo reale e un intervento immediato.

«L’obiettivo comune resta quello di prevenire e contrastare con ogni mezzo legale l’odioso e inaccettabile fenomeno delle aggressioni al personale medico e paramedico.

La Prefettura ribadisce l’impegno stringente nel monitorare costantemente l’efficacia di tali dispositivi, e nell’ adottare ulteriori e ancora più stringenti misure a salvaguardia di chi lavora quotidianamente per il bene e la salute della comunità», conclude.