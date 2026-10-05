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Potrebbe esserci una ripresa dello scontro tra gruppi contrapposti nella zona delle Case Nuove dopo il ferimento di Emanuele Pistone, 30enne della zona indicato come un ras emergente. L’uomo è stato colpito da due sicari alle gambe, ad una natica e ad una spalla. Le sue condizioni sono gravi ma Pistone non è in pericolo di vita.

Agguato alle Case Nuove, la pista della nuova guerra di camorra

Il ferimento è avvenuto intorno alle 22 di tre sere fa all’interno delle cosiddette Case Nuove. Un vero e proprio agguato di stampo camorristico che si è consumato tra via Luigi Serio e via Antonio Toscano. Pistone è stato raggiunto dai proiettili esplosi da distanza ravvicinata. Lo hanno colpito a entrambe le gambe, a una spalla e a un gluteo.

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Pistone è stato subito accompagnato al vicino ospedale Pellegrini. Sul posto sono arrivati gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato, insieme poi ai colleghi della Squadra mobile. Si tratta del secondo ferimento nella zona dopo quello avvenuto la settimana scorsa di Umberto Cella.

Anche nella zona delle Case Nuove e di piazza Mercato si registra un clima di escalation crescente con due fronti contrapposti, da una parte i Caldarelli-Papi e dall’altro i Marigliano fino a qualche anno fa ‘costola’ dei Contini nella zona. Il timore è che, dopo Secondigliano e Scampia, possa aprirsi un altro fronte ‘caldo’.