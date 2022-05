Agguato all’ombra delle Vele, il ferimento di Giordano legato ad un altro raid

Potrebbe essere la spia di tensioni che si sono improvvisamente manifestate l’agguato avvenuto la scorsa notte in via Roma verso Scampia. Ad essere centrato da due colpi alla schiena il 29enne Ernesto Giordano (leggi qui l’articolo), ferito mentre era in sella al suo scooter. Alla polizia ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina e di essere scappato poi di aver avvertito un forte bruciore alla parte bassa della schiena. Ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli: rischia di restare paralizzato agli arti inferiori. Sull’episodio indagano gli uomini del commissariato di Scampia (guidati da Giovanni Bruno Mandato) e quelli della squadra mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini). La polizia sta cercando di avere elementi utili alle indagini attraverso la visione delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona anche perché non crede alla versione fornita dal ferito. Sono stati fatti dei sopralluoghi nella zona indicata alla ricerca di bossoli e di tracce ematiche e si stanno anche controllando le chat e il suo traffico telefonico.

I collegamenti tra il ferimento di Giordano e quello di Emanuele Di Meglio

Proprio la presenza degli uomini della Mobile farebbe propendere per un regolamento di conti nel mondo degli affari criminali della zona con un rimando a quanto accaduto il mese scorso. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile infatti fu colpito un altro giovane, Emanuele Di Meglio, raggiunto al gluteo da alcuni proiettili esplosi in via Labriola, poco distante dal luogo del ferimento dello stesso Giordano. Non è escluso che il ferimento di Ernesto Giordano e di Emanuele Di Meglio siano collegati e che abbiano a che fare con il controllo dei traffici di droga da sempre ‘appetiti’ da diversi gruppi di mala. Un’ipotesi che getterebbe una luce inquietante sul quartiere con la possibilità di una nuova guerra per il controllo delle piazze.