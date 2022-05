Melito. Blitz dei carabinieri in officine e caseifici: scattano multe e sequestri

Continuano i controlli dei Carabinieri per il servizio “terra dei fuochi”, denunciati i titolari di un’officina. Nel mirino dei controlli anche un caseificio e tre siti d’abbandono rifiuti. I carabinieri del comando provinciale, coordinati dalla Prefettura, proseguono con i controlli nell’area nord della provincia napoletana. Le verifiche fatte dai carabinieri hanno fruttato varie denunce nel melitese.

L’attività dei Carabinieri

A Melito di Napoli, infatti, i carabinieri hanno scoperto un’autofficina che scaricava le acque reflue senza le previste autorizzazioni. Aiutati dai colleghi della forestale hanno condotto i consueti controlli nel locale riscontrando a seguito di quest’ultimi l’attività illegale dell’officina. Dopo la scoperta hanno proceduto con la dovuta denuncia a carico del titolare del locale, colpevole di non possedere le dovute autorizzazioni.

Procedendo poi con i controlli sul territorio i carabinieri hanno intimato altre due attività commerciali. Questa volta però ad essere sott’accusa sono dei caseifici. I militari hanno intimato le due attività commerciali di prescrizione. Pare infatti che i due caseifici esponessero dei prodotti sulle quali etichette vi erano delle informazioni errate circa la provenienza e la manifattura. I carabinieri, a seguito dei controlli, hanno ritenuto fuorviante la descrizione dei prodotti in quanto le informazioni date riguardo il prodotto ingannavano i clienti. Ai due titolari dei caseifici sono stati concessi 20 giorni per mettersi in regola, pena sanzioni molto salate.

I carabinieri impegnati nei servizi ambientali hanno poi segnalato alle autorità competenti 3 “discariche a cielo aperto”. Le autorità procederanno con il ripristino dei luoghi. Durante i controlli i militari hanno anche proceduto con le verifiche del rispetto del codice della strada, sequestrando 3 veicoli.