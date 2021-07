Una donna alla presidenza e tanti giovani nel nuovo direttivo dell’Aiga Napoli Nord. Mercoledì 21 luglio si è tenuta nella sala ‘Livatino’ del tribunale di Napoli Nord ad Aversa l’assemblea ordinaria dei soci di AIGA Napoli Nord, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. La neo presidente è l’Avv. Roberta Giliberti, la quale succede all’avvocato Mike Lubrano, alla guida dell’associazione negli ultimi 4 anni. Il consiglio direttivo per il biennio 2021-2023 ha visto un notevole rinnovamento rispetto al passato, con l’ingresso di tanti giovani avvocati.

Nell’Ufficio di Presidenza ci sono, oltre al presidente Avv. Roberta Giliberti, i due vice presidenti Avv. Davide Di Luccio e l’Avv. Nicola Barbatelli, il segretario Avv. Alessandro de Angelis, il tesoriere Avv. Maria Manganiello.

I consiglieri nazionali sono l’Avv. Mike Lubrano e l’Avv. Renato Luca Carbone.

I consiglieri sono: l’Avv. Giacomo Agliata, l’Avv. Antonietta Venosa, l’Avv. Simona Rosanna Cardile e l’Avv. Adolfo Caterino.

I Consiglieri supplenti sono l’Avv. Anna Iorio, l’Avv. Giuseppina Diana e l’Avv. Stefano Palmisano.

Al fine di includere i Soci che hanno dimostrato di voler partecipare attivamente alla vita della Sezione, è stata istituita ala Consulta per le Pari Opportunità, essendo il Tribunale di Napoli Nord ancora sprovvisto del CPO.

I componenti della Consulta per le Pari Opportunità saranno: l’Avv. Antonella Barra, l’Avv. Ambrosio Di Nocera, l’Avv. Silvio Dell’Aversano e l’Avv. Raffaella Iannone.

Il programma dell’Aiga Napoli Nord

Diverse le priorità che il nuovo direttivo Aiga Napoli Nord intende portare a termine nel corso del suo mandato, a partire dall’istituzione della consulta dei praticanti. “Si tratta di un organo locale che raccoglierà e si farà portavoce delle istanze dei praticanti avvocati di Napoli Nord”, dice il neo presidente l’Avv. Roberta Giliberti.

Non mancherà l’attenzione per il sociale ed il territorio, infatti si continuerà nella creazione di sinergie con le associazioni che si occupando di violenza sulle donne, contro la violenza sui minori., a tutela del cittadino.

Sarà garantita la presenza di un referente Aiga settoriale e territoriale su ogni ufficio del Giudice di Pace del circondario dì Napoli nord per eventi formativi, sostituzioni rinvii nonché in tribunale sia per il settore civile (e quindi anche lavoro, famiglia, volontaria) sia per il settore penale.

Riguardo alla formazione saranno istituiti corsi di alta formazione in concerto con le Università e le scuole (lì formazione come il corso per delegati alla vendita e custodì giudiziari, corso per gestore della crisi da sovraindebitamento, corso dì preparazione all’esame di avvocato, corso di amministratore di conti.

Non mancherà il dialogo, si intende infatti organizzare, oltre all’appuntamento annuale, anche degli apptintannitil mensili con esponenti Aiga Nazionali ma soprattutto locali.