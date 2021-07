Un altra svolta importante a Uomini e Donne dopo il trono gay del 2016. Stamani Dagospia ha annunciato in esclusiva che Maria De Filippi e i suoi autori hanno scelto una tronista che ha completato il suo percorso di transizione. Non conosciamo il nome della ragazza, sappiamo soltanto che fa la commessa. Anche la nuova tronista si troverà in studio con Gemma Galgani e i protagonisti del Trono Over, visto che la formula dell’anno scorso è stata confermata dalla conduttrice. Anche se iniziano a trapelare i primi nomi che siederanno sul trono di Uomini e Donne. Per quanto riguarda la tronista trans secondo rumors che circolano in rete, dovrebbe essere la pugliese Serena Bardot.

Già qualche anno fa in rete circolava il suo nome legato proprio a Uomini e Donne. Serena Aniello nasce in Puglia il 27 Gennaio del 1993, sotto il segno zodiacale dell’acquario. Questo non è il suo nome di nascita, Serena infatti è una transgender che ha concluso il suo percorso di transizione. Sul suo passato non si hanno molte informazioni, nonostante sia una un’influencer con un notevole seguito, Serena non fa parte del mondo dello spettacolo+

Novità a Uomini e Donne

“Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima.

I beninformati inoltre affermano che oltre al trono trans, vera novità, potrebbe esserci anche il ritorno del trono gay. Sul web spunta già un primo nome, si tratterebbe del napoletano, di Secondigliano, Roberto Flaminio, esperto di moda e grande amico dell’ex tronista Angela Nasti.

La nuova edizione di Uomini e donne, che inizierà a partire da settembre 2021 vedrà un mix tra il Trono over e quello classico, dove ci saranno sempre quattro tronisti (due uomini e due donne). Intanto, la notizia sull’arrivo un transgender ancora non trova ufficialità. Però, potrebbe trattarsi di un vero e proprio esperimento che Maria De Filippi vorrebbe provare dopo la strada del Trono Gay (messo in soffitta da qualche anno).