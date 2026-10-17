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Al setaccio zona degli sbarchi a Napoli, beccato tassista alla guida senza patente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tassista abusivo beccato a Napoli, guidava senza aver mai preso la patente
Tassista abusivo beccato a Napoli, guidava senza aver mai preso la patente
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Tassisti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. I militari della stazione Scali Marittimi hanno setacciato la zona degli sbarchi.

Ed oltre a scoprire tassisti abusivi ne hanno anche individuato uno regolare che però non aveva mai conseguito la patente ed un altro che circolava con un veicolo senza revisione. Controllati 9 tassisti e accertate 6 violazioni al codice della strada.

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In un caso un autista è risultato un tassista abusivo con tanto di turisti ignari a bordo. Per lui la sanzione per esercizio abusivo del servizio taxi, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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