Al setaccio zona degli sbarchi a Napoli, beccato tassista alla guida senza patente

Tassisti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. I militari della stazione Scali Marittimi hanno setacciato la zona degli sbarchi.
Ed oltre a scoprire tassisti abusivi ne hanno anche individuato uno regolare che però non aveva mai conseguito la patente ed un altro che circolava con un veicolo senza revisione. Controllati 9 tassisti e accertate 6 violazioni al codice della strada.
In un caso un autista è risultato un tassista abusivo con tanto di turisti ignari a bordo. Per lui la sanzione per esercizio abusivo del servizio taxi, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
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