Alberto Angela dà luce alle bellezze di Napoli, oltre 4 milioni di spettatori nella sera di Natale

Sono dati interessanti quelli che riguardano gli ascolti tv nel giorno di Natale. La prima serata del 25 dicembre, infatti, ha registrato il successo con Stanotte a Napoli. Si tratta del programma di Alberto Angela su Rai 1, che ha registrato 4.154.000 spettatori e il 22,7% di share. Segue su Canale5 All Together Now Kids, il talent show musicale versione bambini condotto da Michelle Hunziker: 2.259.000 (13,5%). Su Italia 1 il film La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo 1.331.000 (6,6%). In onda su Rai3 il film d’animazione Coco 1.280.000 (6,3%). Su Rai2 il film A Christmas Carousel 720.000 (3,5%). Immancabile su Rete4 Via col vento, il film del 1939 con Clark Gable e Vivien Liegh, 618.000 (3,5%). Su Nove il documentario dedicato al successo dei Queen We are the Champions 456.000 (2,4%). La7 trasmette invece il film Fuga dal Natale 316.000 (1,6%). Su Tv8 la commedia romantica Il sapore del Natale 260.000 (1,3%). Su SkyCinemaUno, SkyUno/+1, SkyCinema Christmas e on demand la prima tv del film Come un gatto in Tangenziale Ritorno a Coccia di Morto ha totalizzato la media di 1.425.000 abbonati.

Stanotte a Napoli, che successo!

Quello del programma di Alberto Angela è stato un enorme successo che ha celebrato la città di Napoli raccontandone la sua storia e le sue infinite bellezze. Ad accompagnare i racconti del conduttore ci sono personaggi illustri come attori, cantanti e sportivi.

“Sono mortificato, addolorato e desolato, ma purtroppo devo confermarvi, e spero mi perdonerete, che tutto quello che ha detto stasera Alberto Angela su questa città è vero“, scrive ad esempio lo scrittore Maurizio De Giovanni, raccogliendo grandi apprezzamenti e condivisioni.

A fine serata si sono contati quasi 11mila tweet, digitati da tutta Italia e anche dall’Estero.

I dati della vigilia

La vigilia invece come protagonisti trova Papa Francesco e Eddie Murphy. Su Rai1 la Santa Messa di Natale contro 3.195.000 spettatori (17,7% di share). Su Italia1 l’immancabile e ormai tradizionale appuntamento con il classico film Una Poltrona per Due 2.495.000 (14,6%). Segue Canale5 con il Concerto di Natale presentato da Federica Panicucci 2.168.000 (14,7%), poi Rai3 con il Circo di Montecarlo 1.665.000 (9,8%).