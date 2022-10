Napoli. Il malore poi l’incidente, Alfredo deceduto per un arresto cardiaco

La Polizia Locale di Napoli del Reparto di Infortunistica Stradale è intervenuta in Via Terracina per un sinistro stradale. L’incidente ha coinvolto ieri tre vetture ed è stato causato probabilmente dall’improvviso malore che ha colto il conducente di uno dei veicoli, tale Alfredo Amonatagna di anni 60, che, nonostante sia stato soccorso tempestivamente da alcuni presenti e trasportato presso l’ospedale San Paolo con una vettura privata, alle ore 14:00 è stato dichiarato deceduto dai sanitari a seguito di arresto cardiaco.

Gli Agenti della Polizia Locale hanno poi avvertito il P.M. di turno che ha disposto il sequestro dell’autovettura e la traslazione della salma presso il Policlinico di Napoli a disposizione dell’AG. La Polizia Locale ha accertato, inoltre, la presenza di telecamere in zona e procederà nei prossimi giorni alla visione dei filmati per risalire alla esatta dinamica dell’incidente