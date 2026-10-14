Allarme truffa a Giugliano: “Fingono di essere investiti per rubare le auto”

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Un presunto tentativo di furto con una modalità insolita, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato segnalato in via Pozzo Nuovo, all’incrocio con via San Pio X, a Giugliano. A lanciare l’allarme è un commerciante della zona, che riferisce di aver ricevuto più di una segnalazione su episodi simili.

Secondo la ricostruzione diffusa dal commerciante, una persona si sarebbe gettata volontariamente contro un’auto in transito, fingendo di essere stata investita. L’obiettivo sarebbe quello di indurre il conducente a fermarsi per prestare soccorso, consentendo a un complice di impossessarsi del veicolo.

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“Fate attenzione a questa ragazza perché non è caduta, si è buttata apposta nella macchina perché avanti c’è un complice, la macchina si ferma per vedere la ragazza se si è fatta male e si pigliano la macchina, quindi attenzione, non è stata la prima volta che l’hanno fatto, cioè l’hanno fatto qua, il ragazzo se n’è accorto e se n’è scappato, più avanti l’hanno rifatto, quindi attenzione, sono due Rom, due stranieri che fanno queste cose, si buttano nella macchina, credere di averli investiti, vi fermate e si prendono la macchina, quindi attenzione, fate attenzione a queste due persone, già abbiamo ricevuto più di una segnalazione nella zona”.

La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere presenti nella zona. Non è escluso, secondo quanto riferito, che episodi analoghi possano essersi verificati anche in altre aree. Al momento, tuttavia, le informazioni disponibili restano quelle contenute nella segnalazione del commerciante e non consentono di confermare eventuali responsabilità. L’invito rivolto agli automobilisti è a prestare attenzione e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette.