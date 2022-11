Allerta meteo in Campania, prime ordinanze di chiusura delle scuole

Le piogge delle ultime ore hanno creato tanti disagi ai cittadini tra strade allagate e tombini saltati. A fronte delle difficoltà create dalle forti precipitazioni il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha firmato l’ordinanza: “Hanno provocato disagi su tutto il territorio comunale anche in virtù delle grande quantità di pioggia che defluiva da monte sulla nostra città, anche se pure per la giornata di domani la SORU Campania ha confermato un’allerta di livello giallo, il COC di Protezione Civile nella riunione appena conclusasi ha convenuto di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani

“Invitare i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato, per la pulizia del fango e dei detriti presenti sulle strade cittadine e per i sopralluoghi del caso da effettuare lungo tutti i canali del paese ed i bacini imbriferi ricadenti nei territori dei comuni a monte. Le attività sono già iniziate e continueranno nella giornata di domani“.

“Attese le abbondanti piogge che si sono verificate nella mattinata ed al fine di consentire sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune per verificare danni da infiltrazione, si è ritenuto opportuno ,in via precauzionale, sospendere le attività didattiche degli Istituti Comprensivi “Campagna Capoluogo” e “Giovanni Palatucci”, operanti sul territorio comunale, per la giornata di Giovedì 17 Novembre 2022”, scrive il sindaco di Campagna, Roberto Monaco.

L’ALLERTA METEO IN CAMPANIA

E’ in vigore su tutta la Campania fino alle 8 di domani mattina, sabato 5 novembre, un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo.

Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5 dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste. Porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.​

UNA GIORNATA DI DISAGI

Ancora disagi a causa del maltempo a Napoli e provincia. Diverse le segnalazioni di strade allagate a seguito della pesante pioggia abbattutasi sul territorio. Molte le difficoltà evidenziate nella viabilità e per i trasporti pubblici. Sui gruppi social dei vari paesi dell’hinterland, sono già numerosi video e foto delle condizioni in cui versano le arterie stradali, quasi impraticabili a causa della pioggia.

Traffico in tilt in diverse zone di Napoli e provincia, soprattutto nei tratti quotidianamente percorsi da migliaia di auto. Come spesso accade, infatti, è bastato un nubifragio per mandare la circolazione in tilt.