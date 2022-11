Nubifragio si abbatte su Napoli e provincia, strade allagate e tombini saltati

Ancora disagi a causa del maltempo a Napoli e provincia. Diverse le segnalazioni di strade allagate a seguito della pesante pioggia abbattutasi sul territorio. Molte le difficoltà evidenziate nella viabilità e per i trasporti pubblici. Sui gruppi social dei vari paesi dell’hinterland, sono già numerosi video e foto delle condizioni in cui versano le arterie stradali, quasi impraticabili a causa della pioggia.

Traffico in tilt in diverse zone di Napoli e provincia, soprattutto nei tratti quotidianamente percorsi da migliaia di auto. Come spesso accade, infatti, è bastato un nubifragio per mandare la circolazione in tilt.

Foto gruppo Facebook ‘Giuglianesi orgogliosi’